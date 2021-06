“Parcheggio per residenti e più pulizia sul lungomare”, incontro cittadini-opposizione

Gela. I recenti interventi viari sul lungomare, per consentire agli esercenti di gestire al meglio l’ampliamento delle loro attività, non convincono del tutto i residenti della zona e a riportarne i dubbi sono i consiglieri di opposizione, che hanno avuto un incontro con i cittadini. “Facciamo presente alla giunta di valutare attentamente le esigenze di tutti, senza tralasciare nulla al caso. In primis, si chiede a gran voce di riservare i parcheggi di via Dalmazia, solo ai residenti del lungomare, dal tratto-incrocio di via Matteotti fino agli uffici della Capitaneria di porto permettendo agli stessi residenti di spostarsi durante le ore della giornata, per motivi di lavoro e senza alcun problema”, dicono i consiglieri di “Avanti Gela”, Lega, Movimento cinquestelle, Fratelli d’Italia e l’indipendente Paola Giudice. I cittadini, nel corso dell’incontro, hanno anche rilanciato ulteriori necessità, condivise anche da chi gestisce attività commerciali sul lungomare.