Parcheggio selvaggio nel campo da basket, Sammito: “Sono incivili, servono sanzioni”

Gela. “E’ un campo da basket, non un parcheggio per auto”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito chiede maggiori controlli nell’area della rotonda est di Macchitella, dove c’è chi pensa bene di parcheggiare le automobili all’interno del perimetro di uno dei campi da basket, realizzati per dare la possibilità agli appassionati di giocare, gratuitamente. “Sono incivili, non c’è altro da dire. Servono controlli degli agenti della polizia municipale e multe salate – dice ancora Sammito – se ci sono gli estremi, in questi casi, le auto vanno rimosse. Non è possibile andare avanti così, in un’area destinata allo sport”.