Parchimetri e tariffe agevolate per i residenti, nuovo regolamento strisce blu: “Ora in consiglio”

Gela. Il nuovo regolamento sulla sosta a pagamento adesso può arrivare in consiglio comunale. “Attendevamo solo la riapertura del parcheggio Arena”, spiega il presidente della commissione consiliare affari generale Vincenzo Casciana. I consiglieri della commissione, da mesi, lavorano sulla disciplina e hanno avuto diversi incontri con l’amministratore della Ghelas Francesco Trainito. “C’è la conferma che Ghelas continuerà a gestire il servizio – continua Casciana – non a caso, è stato annunciato l’acquisto dei parcometri. Abbiamo lavorato per definire un sistema che vada incontro alle esigenze degli utenti, che non sempre possono acquistare i ticket”. Nel regolamento, non si prevedono abbonamenti per le strisce blu, ma solo per i parcheggi e tra le altre cose sono stati individuati più stalli per disabili. “Garantiremo un prezzo simbolico per i residenti, uno o due euro – aggiunge Casciana – lo avevamo già deciso dopo aver incontrato i comitati di quartiere, che ci hanno segnalato alcune priorità”.