Pareggio amaro per il Gela FC, Abate illude ma troppi sprechi

Gela. Pareggio amaro per il Gela FC. Dopo il gol lampo al 1’ minuto e un dominio durato praticamente tutta la partita, l’Oratorio pareggia all’85’ minuto da calcio d’angolo con Gambino.

La cronaca

1’ gol lampo del Gela FC, che si porta avanti dopo meno di 30 secondi. Valenti percorre tutta la fascia sinistra, la mette in mezzo per Abate che non sbaglia davanti il portiere.

32’ prova l’incursione il Marineo ma Gambino spazza alto.

37’ proteste del Gela per un presunto rigore. Il difensore interviene a gamba alta su Valenti ma per l’arbitro ha preso la palla

44’ occasione clamorosa per il Marineo. Su un cross teso da destra allontanato da Di Martino, pallone raccolto da Di Maggio che tira a giro ma viene respinto da un colpo di testa di Di Dio.