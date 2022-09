Pareggio per l’SSD Gela: è 1-1 contro l’Atletico Catania

Ottimo primo tempo per i biancazzurri, che hanno anche due occasioni per raddoppiare, rispettivamente con Floridia e ancora con Scerra. Nel secondo tempo altre chance per il Gela, a cominciare da quella di Floridia, che a tu per tu col portiere viene ipnotizzato dall’estremo difensore, e un’altra occasione con Patrick Caci. In seguito al pareggio, firmato da Mongelli al 20’ del secondo tempo, il Gela sfiora il sorpasso con un colpo di testa di Davide Ascia che però va fuori di poco. L’SSD si trova ora al quarto posto, a pari punti proprio con l’Atletico Catania.