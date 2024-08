Minaccia il suicidio attraverso i video sui social: “Chiedo solo un lavoro”

Gela. Sono tre i video condivisi sul canale social Tik Tok da Giuseppe Calabrese. Ieri mattina, ha minacciato di lanciarsi dal terrazzo di casa a Scavone, nella zona di via La Paz, se qualcuno non gli avesse garantito un lavoro. Un grido d’aiuto, il modo di attirare l’attenzione sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione di un gelese disperato che non riesce a sbarcare il lunario in mancanza di un lavoro certo. Lavoro, dignità e un’incontro con l’amministrazione comunale sono le richieste che più volte ha fatto sull’account Tik Tok che intanto è schizzato a quota 16mila follower.

Per Giuseppe la vita è fatta di lavori saltuari, come la recente esperienza presso un distributore di carburanti. Per sbarcare il lunario si è offerto come lavascale di condominio, ma l’impegno ha risvolti quasi sempre negativi che non gli permettono di saldare le utenze domestiche che condivide con la madre, anche lei disoccupata.