PARMA-JUVE APRE SERIE A 2019-2020, L’1 SETTEMBRE LAZIO-ROMA ALLE 18

MILANO (ITALPRESS) – Saranno i campioni d’Italia della Juventus ad aprire il campionato 2019-2020 di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri, sabato 24 agosto alle 18, saranno di scena al Tardini per affrontare il Parma di mister D’Aversa. In serata, alle 20.45, Fiorentina-Napoli, mentre domenica 25 i due posticipi saranno Udinese-Milan alle 18 e Inter-Lecce alle 20.45.

Per quel che riguarda la seconda giornata, si aprirà venerdì 30 agosto con Bologna-Spal alle 20.45. Sabato 31 in programma Milan-Brescia alle 18 e il big-match Juventus-Napoli alle 20.45. Domenica 1 settembre, alle 18, Lazio-Roma

Questo il programma:

1ª GIORNATA ANDATA

Sabato 24 agosto 2019 ore 18.00 Parma – Juventus

Sabato 24 agosto 2019 ore 20.45 Fiorentina – Napoli

Domenica 25 agosto 2019 ore 18.00 Udinese – Milan

Lunedì 26 agosto 2019 ore 20.45 Inter – Lecce

2ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 30 agosto 2019 ore 20.45 Bologna – Spal

Sabato 31 agosto 2019 ore 18.00 Milan – Brescia

Sabato 31 agosto 2019 ore 20.45 Juventus – Napoli

Domenica 1 settembre 2018 ore 18.00 Lazio – Roma

(ITALPRESS).