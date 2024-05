Parodontite e diabete, confronto tra l’associazione “Diabete 3” e la dottoressa Cordalonga

Gela. “Parodontite e Diabete, un legame a doppio filo”, ricordato dalla Dott.ssa Simona Cordalonga, Medico Odontoiatra, nell’incontro rivolto ai soci dell’Associazione Diabete 3, presieduta da Glenda Paci, tenutosi presso la sede dell’associazione, in via Schumann. L’incontro si è aperto con un confronto che ha coinvolto i partecipanti. La Dott.ssa Cordalonga ha risposto ai soci dell’associazione, rispetto alle abitudini alimentari e allo stile di vita dei diabetici di tipo 1. Non sono mancati consigli per prevenire l’insorgenza di malattie gengivali e lesioni cariose, patologie che possono inosorgere tra i diabetici. Poi, ci sono stati approfondimenti sull’anatomia del dente e dei tessuti di sostegno, per essere a conoscenza del legame tra malattia parodontale e diabete.