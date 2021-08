“Parola di Gaia che spettacolo”, un debutto sorprendente

Gela. Settimane di prove, un rapido sold out a dir poco inaspettato e finalmente “Parola di Gaia che Spettacolo” debutta al teatro Antidoto. Giuliana Fraglica e la piccola Gaia, di soli nove anni, entrano in scena dando vita ad uno spettacolo che racconta del ruolo dell’attore di teatro oggi e dell’utilità del teatro contemporaneo che non deve perdere l’originaria funzione di accompagnare i cambiamenti sociali e di istruire l’uomo alla cultura e al bello. Una serata ricca di colpi di scena in cui improvvisazione e preparazione artistica, ma soprattutto spontaneità, hanno reso tutto perfetto lasciando alle due attrici un’emozione indescrivibile. “È stato uno spettacolo metà canovaccio e metà improvvisazione pura teatrale con una bambina di 9 anni e questo lo si fa perché c’è, non solo una dote naturale, ma anche sinergia e trucchetti per poter improvvisare – afferma l’attrice Giuliana Fraglica – La gente non capiva più dove c’era il copione e dove si stava improvvisando soprattutto perché sembra così strano che una bambina di soli nove anni possa riuscirci con un adulto. L’emozione è stata tanta – continua – addirittura da arrivare al pubblico, coinvolto dall’inizio sino alla fine con tantissime risate e punti di riflessione”.