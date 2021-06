“Parola di Gaia”, dai social alla tv

Gela. L’entusiasmo di una bambina di soli 9 anni e la creatività di un’attrice si fondono in un connubio perfetto per dare vita ad una serie di sketch freschi e divertenti con i quali trasmettere valori di vita. Presa consapevolezza del ruolo dei social durante la pandemia, l’attrice e scrittrice, Giuliana Fraglica, rileva in essi una valida occasione per continuare a trasmettere quei valori di cui parla nei suoi tre libri, “Scintilla”, “Tuono” e “Tu sei una meraviglia”. “L’idea nasce in piena pandemia, esattamente dopo la prima ondata, quando non avendo più la possibilità di incontrare gente ma soprattutto bambini nelle scuole o nelle librerie – racconta Giuliana Fraglica – non sapevo più come far arrivare loro i messaggi dei miei libri. Alla ricerca di un’idea – continua Giuliana – ho conosciuto Gaia Scicolone e lì ho subito capito che si poteva ancora essere spontanei e veri e comunicare un messaggio di cultura e allegria”. Restare al fianco dei più piccoli continuando a comunicare con loro è così possibile, attraverso un’idea del tutto originale e spontanea: “Parola di Gaia ti sistemo la libreria” e “Parola di Gaia che Spettacolo”. Una serie di sketch che l’attrice, Giuliana Fraglica, ha deciso di condividere sul suo profilo social e nei quali la spontaneità di Gaia è riuscita ben presto a catturare l’attenzione dei tanti ottenendo risultati inaspettati.