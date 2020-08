Parole al miele di Cacioppo sui gelesi: “Solo una piccola parte ne pregiudica il giudizio”

Gela. “Ringrazio tutti per la solidarietà e l’affetto che avete espresso nei miei confronti per lo spiacevole atto subito. Sono certo che la maggior parte dei gelesi sono persone educate e per bene, ma purtroppo in una comunità anche una piccola parte di non allineati pregiudica il giudizio complessivo sulla città”.

Si è affidato alla sua pagina personale per ringraziare chi gli ha mostrato affetto. Giovanni Cacioppo, cabarettista gelese vittima di un attentato incendiario (ignoti hanno dato alle fiamme la sua auto e quella del cognato Giovanni Di Mauro), ha rotto il muro del silenzio.