Parrucchiere accusato di stalking assolto, donne che lo denunciarono ora rinviate a giudizio

Gela. E’ stato assolto, sia in primo che in secondo grado. Un parrucchiere, titolare di un’attività in città, era accusato di molestie e minacce nei confronti di una donna. Un presunto caso di stalking, che però non ha trovato conferme in giudizio. Adesso, la donna che lo denunciò e la madre sono state rinviate a giudizio. Devono rispondere di falsa testimonianza e calunnia. La decisione è arrivata dal giudice dell’udienza preliminare Paolo Fiore. Questa volta, è stato il parrucchiere a costituirsi parte civile, chiedendo un risarcimento dei danni subiti. L’uomo è assistito dall’avvocato Annarita Lorefice, che ha concluso per il rinvio a giudizio delle due imputate. Anche nel corso del procedimento, che poi ha portato alla sua assoluzione, in primo e secondo grado, il parrucchiere ha sempre escluso di aver preso di mira la giovane donna, che non avrebbe ricambiato le sue attenzioni.