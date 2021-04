Parrucchieri ed estetiste a domicilio con la zona rossa: Ruvio, “è tutto irregolare”

“Alle forze dell’ordine e alle autorità, in questi giorni sono arrivate centinaia di segnalazioni di irregolarità, tanto che Casartigiani avverte la popolazione a prestare la massima attenzione, a non accettare servizi da chi opera al di fuori della legge, quindi l’invito è sempre quello di non uscire e non ricevere in casa operatori, per tutelare la propria salute e quella degli altri. È con rammarico, però – dice Ruvio – che sono costretto a farmi portavoce, come presidente di Casartigiani, anche di segnalazioni ricevute da parte di parrucchieri in merito alla concorrenza sleale di alcuni operatori in regola, che stanno aggirando i divieti di esercizio, magari recandosi direttamente a casa dei clienti. Purtroppo, questo è un momento difficile per molti, dai negozi alle aziende e naturalmente anche per i parrucchieri, ma rispettare le regole è, adesso più che mai, fondamentale per arginare prima possibile la pesante emergenza sanitaria che sta affliggendo la città”.