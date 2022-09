Parte corso di laurea su tecnologie e sostenibilità ambientale, lezioni allo Youth Center

“Fin dal nostro arrivo alla guida di questa città – afferma il sindaco Lucio Greco – abbiamo iniziato a lavorare per creare occasioni concrete per i giovani e per fare in modo che il loro futuro possa essere forgiato in loco, senza per forza dover andare fuori, con tutte le spese che ne conseguono. Parlo sia a livello professionale che di formazione universitaria. I nostri ragazzi devono essere liberi di andare in giro per il mondo, ma per il piacere di viaggiare e di scoprire, non perché la loro terra non offre possibilità di realizzazione. Con la Kore di Enna abbiamo intrapreso una sinergia che va proprio in questa direzione e il mio obiettivo è lasciare, entro la fine del mandato, altri corsi di laurea attivi e funzionanti. Abbiamo talenti ed eccellenze, abbiamo studenti meritevoli e che si impegnano molto, abbiamo ragazzi che appartengono a famiglie che non possono permettersi di andare a studiare a Catania o a Milano e hanno il diritto di essere sostenuti. Io e la mia amministrazione siamo qui per questo e continueremo a lavorare in questa direzione”.