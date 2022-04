Parte la disinfestazione dei quartieri, l’elenco degli interventi previsti

Ecco il calendario degli interventi:

28.04.2022

Cantina Sociale, zona compresa tra Via Butera direzione nord, Via Venezia, Via Pergolisi, Via Leoncavallo, Via Settefarine, Zona espansione Nord.

29.04.2022

Contrada Marchitello-zona compresa tra S.S. 115 per Licata–Via Venezia-Via Butera direzione nord.

30.04.2022

Montelungo – Femminamorta – Roccazzelle – Lido Manfria – Borgo Manfria (AIAS)-Manfria

02.05.2022

Zona compresa tra Via Venezia, Via Niscemi, Via Costa Rica, SS 117 Bis, Via Settefarine Espansione Nord, Via Leoncavallo, Via Venezia

03.05.2022

Zona compresa tra Via Galileo Ferraris, Via Bevilacqua, Via Francesco Crispi, Via Verga, Via Generale Cascino, Via Manfredi (Tribunale), Via Costarica, Via Niscemi, Via Venezia, Via Galileo Ferraris

04.05.2022

Zona compresa tra Via Bevilacqua, Via Francesco Crispi, Via Giovanni Verga, Via Generale Cascino, Via Dell’Acropoli, Lungomare Federico II di Svevia, Via Bevilacqua

05.05.2022

Zona compresa tra Via Venezia, Via Mozart, Via Gallileo Ferraris, Via Bevilacqua, Via Borsellino, Via Europa, Via E.Romagnoli, Via Cartesio, Via Berchet, Largo San Biagio, Via Butera, Via Aspromonte, Via Butera, Via Venezia

06.05.2022

Fondo Iozza e Caposoprano – zona compresa tra Via Venezia, Via Butera direzione sud, Largo San Biagio, Via Berchet, Via Cartesio, Via E. Romagnoli, Via Europa, Via Palazzi, Via Licata, Via Venezia.

07.05.2022

Macchitella e Caposoprano – zona compresa tra Via Europa, Via Palazzi, Via Licata, Viale Enrico Mattei, Viale Cortemaggiore, Viale Fontana Rossa, Via Rio De Janero, Viale Indipendenza, Via Europa.