Parte la spesa sospesa, primi carrelli pieni davanti ad un supermercato

Un’idea che nasce dalla situazione di grande disagio che il blocco della attività produttive, a seguito dell’emergenza coronavirus, sta causando in queste settimane. Proprio sabato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il pacchetto di misure economiche per 400 milioni di euro a favore della famiglie in difficoltà, con l’istituzione di un “buono spesa”.

Il disagio delle famiglie gelesi lo conosce bene anche Stefano, gestore del supermercato, che ogni giorno vede arrivare questi bisognosi al suo punto vendita. In appena ventiquattr’ore la gente ha subito risposto con grande generosità. Stefano ha voluto lanciare un appello ai gelesi affinchè in questo periodo di grande difficoltà, mostrino come sempre il grande spirito di solidarietà e generosità che li contraddistingue.