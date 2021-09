Parte l’hub mobile, vaccinazioni in piazza Umberto e in altre zone della città

Gela. Se ne era parlato nel corso del tavolo istituzionale tra Asp e amministrazione comunale, questa mattina sono partite le vaccinazioni anti-Covid, con postazioni in alcune aree della città. In piazza Umberto I, tanti cittadini hanno iniziato a chiedere informazioni ai medici dell’hub, presenti nella postazione mobile. Un’attività, coordinata dalla responsabile, la dottoressa Consolata Cirignotta, e disposta direttamente da Asp, con l’obiettivo di incrementare la percentuale dei vaccinati in città, ancora bassa rispetto alle medie di altri centri. All’appello mancano circa settemila utenti. La Procivis ha messo a disposizione le ambulanze. Diversi cittadini, dopo aver chiesto informazioni ai medici, hanno deciso di vaccinarsi direttamente nella postazione mobile. In piazza Umberto le operazioni andranno avanti fino alle ore 13. Dalle 18 e fino a mezzanotte, l’hub itinerante si posta a Macchitella, nei pressi della villetta Auriga.