Parte verifica su debiti fuori bilancio, commissione convoca dirigenti per avere dati certi

Gela. E’ un’incognita per gli equilibri finanziari del Comune. La massa dei debiti fuori bilancio, da anni ormai, è diventata un punto nodale, messo sotto stretta osservazione anche dalla Corte dei conti regionale. Nelle ultime settimane, in consiglio comunale, non sono mancate le richieste di ottenere dati precisi, con l’avvio di un complessivo monitoraggio. I consiglieri della commissione bilancio, nei prossimi giorni, hanno in calendario diversi incontri, con tutti i dirigenti dei settori interessati. Vogliano arrivare ad avere un quadro aggiornato del peso finanziario che grava sulle casse di un municipio, che il dirigente al bilancio Alberto Depetro ritiene comunque immune da rischi. Sono partite le convocazioni, dirette ai dirigenti chiamati a relazionare. Il presidente Valeria Caci e gli altri componenti della commissione Romina Morselli, Salvatore Incardona, Pierpaolo Grisanti e Giuseppe Spata, dalle audizioni vogliono ottenere un quadro più che fedele, anche se l’entità finanziaria dei debiti fuori bilancio tende a modificarsi, quasi periodicamente.