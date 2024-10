Partite le zone scolastiche, all’esordio traffico regolare e pochi disagi

Gela. Qualche rallentamento fisiologico, figlio della novità, e poco altro. L’esordio delle zone scolastiche a Piano Notaro e in via Europa non ha generato disagi al traffico veicolare. Da questa mattina, sono iniziate le attività, monitorate dal comando di polizia municipale e dall’assessore al ramo Simone Morgana, che già negli scorsi giorni aveva annunciato la scelta varando tutti i necessari sistemi per l’accesso negli orari scolastici.