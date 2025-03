Partiti dai civici, “loro ruolo fondamentale”: Giudice, “rilanciare la vertenza Gela”

Gela. “Quello dei civici è un ruolo fondamentale, anche in questa competizione per le provinciali”. I partiti e chi li rappresenta riconoscono ormai lo spazio amministrativo e politico di “Una Buona Idea”. L’unione di intenti è palese e fondata anche sull’attuale governo cittadino. Si cercherà il bis con il “modello Provincia”. Di Stefano e i suoi alleati, in città e negli altri Comuni, sono in moto per dare risultati concreti. La connessione tra i partiti e i movimenti fuori dallo schema classico farà l’ennesima prova. Dopo le amministrative gelesi, anche quella della Provincia. Ci sono però tanti punti da affrontare.