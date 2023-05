Partiti i lavori all’Ipab, finanziamento salvo: Casano, “rilanciamo la struttura”

Gela. Il finanziamento da circa un milione di euro non è stato perso e da qualche giorno sono iniziati i lavori di efficientamento energetico dell’Ipab Aldisio. Questa mattina, il commissario della struttura Carmelo Casano, il sindaco Lucio Greco e l’assessore ai servizi sociali Ugo Costa, hanno fatto un sopralluogo, valso come una sorta di inaugurazione ufficiale del cantiere. Il finanziamento è stato in bilico ma l’avvento di Casano ha permesso di riavviare i contatti con il municipio per chiudere prima possibile l’iter.

“Devo dire che già chi mi ha preceduto aveva fatto un buon lavoro – spiega il commissario nominato dalla Regione – per noi sono lavori fondamentali che rilanciano la struttura e permettono maggiori servizi. Siamo veramente soddisfatti”. Sono previsti interventi strutturali e interni e con un’ulteriore integrazione si punta ad ampliare fino a cento posti. “Deve essere questa la missione di una struttura pubblica destinata agli anziani che hanno maggiore bisogno – ha detto il sindaco Greco – una gestione pubblica guarda agli interessi della collettività. Quella privata invece mira solo a riscontri economici. Questi sono fatti e non semplici parole”.