Partiti i lavori per l’area fitness, “si potrà fare sport gratuitamente”

Gela. Al via questa mattina i lavori per la realizzazione dell’area fitness outdoor sul lungomare Federico II, alla rotonda est di Macchitella. Sul posto, c’erano il sindaco Lucio Greco e gli assessori Terenziano Di Stefano e Cristian Malluzzo. Le cinque nascenti postazioni accoglieranno gli attrezzi, con i quali ci si potrà allenare all’aria aperta e, se si vuole, utilizzando l’apposito Qr code, ci si potrà collegare anche ad un coach virtuale. L’inaugurazione è prevista per la prima settimana di luglio. Per questo intervento, al Comune di Gela è stato elargito un contributo di circa 63mila euro di fondi del Dpcm del 17 luglio 2020, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. La palestra green all’aperto consentirà di fare esercizio fisico tutto l’anno e di lavorare su ogni parte del corpo. In futuro, sarà collegata alla pista ciclabile che, secondo il progetto per il quale si attende il finanziamento nell’ambito di Agenda Urbana, sorgerà sul marciapiede che costeggia l’area a verde e che arriverà fino alla rotonda Borsellino. Il Rup del progetto è il geometra Rocco Incardona.