Partiti lavori “PalaLivatino”, gestione alla Meic: Melfa, “esempio per altri impianti”

Gela. Lo scorso anno ottenne l’affidamento in locazione, per quindici anni, del PalaLivatino. L’imprenditore Maurizio Melfa, attuale esperto del sindaco Lucio Greco, sta finanziando gli interventi per ripristinare la struttura e farla rinascere, dopo anni di oblio e danni enormi causati anche dalle incursioni dei vandali. “Un segnale importantissimo per tutto il territorio – dice Melfa – e per le dinamiche di sviluppo dell’economia locale, dello sport e del sociale”. L’imprenditore parla di un “metodo PalaLivatino”, da estendere alle altre strutture e alle società sportive locali. “Tutte le attività, le procedure e i comportamenti messi in atto per organizzare in modo sistematico il rilancio e la riqualificazione del PalaLivatino – dice ancora – vanno presi come riferimento e riprodotte per favorire il raggiungimento dei risultati programmati in ambito sportivo locale”. Melfa ribadisce la necessità della riapertura di altre strutture sportive, dal PalaCossiga allo stadio “Presti”.