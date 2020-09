Partito servizio pulizia strade, Cuvato: “Manfria è ricompresa o rimarrà abbandonata?”

Cuvato, con un post sulla pagina facebook dell’associazione, ribadisce che non basta limitarsi alle parole e alle buone intenzioni sul futuro e sul decoro della frazione balneare. Servono interventi concreti, a cominciare dalla pulizia delle strade. “Manfria continuerà ad essere il “cesso” degli amministratori e dei politici gelesi? Oppure qualche magnanimo amministratore-benefattore si interesserà per fare qualcosa di concreto, come far inserire lo spazzamento anche settimanale delle strade principali, oltre a postare le foto della Torre? – conclude – la città e i turisti, questi disgraziati che vengono, vedono e scappano, e le future generazioni ringrazierebbero”. Da anni, i residenti chiedono più attenzione e gli interventi essenziali per garantire decoro ad una zona, nella quale ormai vivono in maniera stabile tante famiglie.