Partnership fra Italpress e Cibor Tv, gli Europei sbarcano in America

ROMA (ITALPRESS) – Gli Europei di Calcio sbarcano anche in America grazie ad una partnership fra l’agenzia di stampa Italpress e Group Italian Television, che trasmette il programma Primo Piano Euro24, format condotto da Claudio Brachino ed Italo Cucci, su Cibor TV la televisione via cavo più diffusa fra gli italiani in America.

“Il forte legame con Italpress, già presente in numerosi programmi sulla nostra piattaforma digitale, – afferma Roberto Onofri, DJ Internazionale e CEO di Group Italian Television- si arricchisce con un programma esclusivo dedicato al pre-partita e al post-partita. Questo permetterà ai nostri connazionali di tutto il mondo di restare aggiornati con le ultime notizie e di vivere le emozioni delle partite come se fossero in Italia.

CIBORTV, con il supporto di Italpress e Group Italian Television, garantisce una copertura completa e appassionante degli Europei 2024, creando un punto di riferimento per tutti gli italiani che vogliono gioire insieme per i successi della nostra nazionale”.

“Sono veramente molto contento di questa collaborazione con Italpress – continua Onofri- che prevede ulteriori sinergie future con tutto il nostro gruppo Multimediale sia in Italia che all’estero. E’ da anni che io opero nelle televisioni e radio oltreoceano e questa collaborazione con Italpress avviene in un momento molto importante della mia carriera, in cui mi sto dividendo tra programmi RAI da me ideati sui porti italiani e importantissime competizioni nazionali ed internazionali”.

Molto soddisfatto della partnership anche il direttore e Founder di Italpress Gaspare Borsellino “Siamo fiduciosi che questa iniziativa porterà a una collaborazione sempre più importante tra Group Italian Television e Italpress su CIBORTV.

Questa partnership rientra nel piano di espansione della nostra agenzia all’estero e sopratutto negli Stati Uniti dove lo scorso ottobre abbiamo aperto il nostro ufficio di corrispondenza a New York”.

Primo Piano Euro24 è visibile oltre che su Cibor TV anche su MAIE Channel, la TV degli Italiani all’estero, Ocean Drive visibile in Florida, PortTV e Make-up Channel e sul portale Il newyorkese, sito di riferimento degli Italiani a New York, con il quale Italpress ha recentemente siglato una partnership editoriale.

– Foto: Italpress –

(ITALPRESS).