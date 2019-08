Passa bilancio dell’Ato senza il Comune di Gela: municipio vuole i dati degli ultimi tre esercizi

Gela. Passa il bilancio di esercizio dell’Ato Cl2 in liquidazione, ma senza il Comune di Gela. Nessun rappresentante del municipio, a fine luglio, ha partecipato all’assemblea convocata dal commissario liquidatore dell’Ambito Giuseppe Panebianco. Il documento finanziario, però, è ugualmente stato approvato, con il voto favorevole dei sindaci dei Comuni che, in totale, rappresentato oltre il 40 per cento delle quote del capitale sociale. Dal municipio, dopo aver chiesto un primo rinvio di circa un mese (che ha fatto slittare la successiva convocazione a fine luglio), è pervenuta una nota con la quale si giustifica l’assenza di rappresentanti istituzionali. Non c’erano né il sindaco Lucio Greco né l’assessore Grazia Robilatte. I pareri favorevoli rilasciati dal collegio sindacale e dal revisore legale dell’ente hanno comunque indotto l’assemblea a dire sì al documento finanziario. Da tempo, però, i rapporti tra Ato e Comune corrono sul filo dei debiti. Il municipio deve ancora saldare somme che sono lievitate, nel corso del tempo, fino a raggiungere i circa sedici milioni di euro. Un’esposizione enorme per Palazzo di Città e l’intesa ufficiale non c’è ancora. L’ex giunta Messinese tentò di chiudere il cerchio, ma l’accordo non venne mai ratificato. In linea di massima, il maxi debito dovrebbe essere coperto con la gestione della fase post-mortem delle vasche della discarica Timpazzo, tutta a carico del Comune, oltre al versamento delle somme maturate solo di recente. Su queste basi, ha lavorato anche il commissario straordinario Rosario Arena. Ad oggi, però, non c’è nessun accordo e nei mesi scorsi l’Ato ha dato mandato ad un legale, che si è rivolto al tribunale delle imprese di Palermo, con l’obiettivo di recuperare le somme. Il magistrato ha assegnato un termine per tentare di chiudere un accordo tra le parti.