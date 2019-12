Passa contratto Ghelas, tensione alle stelle su commissione indagine: “C’è chi vuole coprire qualcuno”

Gela. I tredici di maggioranza hanno retto, approvando il nuovo contratto della Ghelas Multiservizi. Davanti al sindaco Lucio Greco e all’amministratore della municipalizzata Francesco Trainito, i malumori politici li hanno messi da parte, facendo passare l’atto. Un contratto, che come aveva già preannunciato Trainito, prevede anche servizi ulteriori, come il supporto sulle attività legate ai tributi. Era quasi scontato lo scontro politico e così è stato. Forse, anche più aspro. Dai banchi di opposizione, senza nessuna esclusione, è arrivata una forte critica ai contenuti del contratto e di un piano industriale, che i consiglieri di minoranza non hanno neanche avuto la possibilità di valutare. Tutti sullo stesso fronte, la grillina Virginia Farruggia, il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, il consigliere di “Fratelli d’Italia” Sandra Bennici, il leghista Emanuele Alabiso, l’esponente Udc Salvatore Incardona e l’indipendente Paola Giudice. Dai loro scranni, hanno sollevato non poche perplessità, dalle assunzioni per il servizio di sosta a pagamento al fardello del debito sul Tfr non versato ai lavoratori. Farruggia e Bennici, prima del voto, hanno messo sul tavolo della presidenza due emendamenti. Il primo, che prevedeva rinnovi non semestrali ma biennali, è stato bocciato, anche sulla scorta di un parere negativo formulato dal dirigente al bilancio Alberto Depetro. Il secondo, invece, con l’obbligo che le proposte di rinnovo del rapporto contrattuale passino comunque dal voto del consiglio comunale, ha invece avuto il pieno appoggio, non solo dell’opposizione ma anche dei pro-Greco. Farruggia, Bennici e Scerra, decisamente contrariati dai contenuti del contratto, nonostante la presentazione del sindaco e del manager, hanno lasciato l’aula, scegliendo di non votarlo. Salvatore Incardona, Paola Giudice ed Emanuele Alabiso, invece, si sono astenuti, pur partecipando alla votazione. La maggioranza di Greco, meno blindata rispetto a qualche mese fa, non ha fatto scherzi al sindaco, dando pieno appoggio al contratto e alla relazione esposta dall’imprenditore, mentre ad assistere ai lavori c’erano tanti dipendenti della multiservizi. Anche i dem hanno detto sì.