Passa il bilancio consolidato, maggioranza dice sì: ok anche ad atto su partecipate

Gela. La ripresa dell’attività istituzionale, in consiglio comunale, ha sostanzialmente confermato quello che si era già visto in aula, prima della pausa estiva. Il blocco di maggioranza, ormai vicino al primo cittadino, può assicurare una garanzia su voti importanti. Nell’arco di qualche minuto, questa sera, con poca opposizione in aula, ma qualche assenza anche tra i fedelissimi dell’avvocato, l’aula (solo virtuale perché si è lavorato in remoto per le restrizioni anti-Covid), ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2021, il consolidato e la ricognizione sulle partecipate. L’assessore centrista Danilo Giordano ha portato in aula gli atti finanziari, che sostanzialmente non incidono sugli equilibri dell’ente. Il consolidato è passato con tredici sì, tutti di maggioranza, e due astenuti, i consiglieri di opposizione Gabriele Pellegrino e Giuseppe Spata. Qualche “brivido” i pro-Greco l’hanno attraversato per la ricognizione sulle partecipate, provvedimento passato con soli 12 sì e due astenuti (i consiglieri leghisti).