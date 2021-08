Passa il Dup, tredici sì per l’amministrazione: “Liberamente” vota con i pro-Greco

Gela. L’opposizione ha fatto blocco, questa mattina, al momento dell’avvio della lunga discussione sul documento unico di programmazione. I numeri, però, questa volta non hanno tradito i pro-Greco. Tredici sì, con “Liberamente” che si è schierato sullo stesso fronte dei pro-Greco, hanno consentito all’amministrazione comunale di incassare l’assenso ad un documento propedeutico al bilancio di previsione 2021. Il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, la grillina Virginia Farruggia, l’esponente di Fratelli d’Italia Sandra Bennici, i dem e la Lega, hanno indicato il Dup come una sorta di “libro dei sogni”, irrealizzabile. Numeri considerati incoerenti, obiettivi spesso valutati come infondati e l’assenza di una vera programmazione, hanno convinto l’opposizione a schierarsi contro l’atto, supportato dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore centrista Danilo Giordano. Greco, nel rispondere all’opposizione, ha fatto l’elenco di quanto fino ad ora fatto dalla sua giunta, ha citato il risanamento finanziario di Ghelas, la riapertura dello stadio comunale, l’hub vaccinale del PalaCossiga, la costruzione dei loculi a Farello per bloccare l’emergenza sepolture, ma anche il tentativo di arrivare al centro nazionale per l’idrogeno.