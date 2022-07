Passa il Pef, la maggioranza c’è ma non è “bulgara”: undici sì, no da Pd e “Rinnova”

Gela. Maggioranza risicata, anche in seconda convocazione, ma questa sera undici consiglieri pro-Greco hanno dato il via libera al piano economico finanziario, dopo settimane di tentativi andati a vuoto. Solo due esponenti di opposizione sono rimasti in aula, votando contro il pef portato in consiglio. Il consigliere di “Rinnova” Alessandra Ascia e il dem Gaetano Orlando non hanno condiviso i contenuti del piano, spiegando le ragioni del loro no. I pro-Greco, questa volta, hanno messo da parte le tante incertezze.