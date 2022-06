Passa il piano per l’energia sostenibile, sì a debiti: in aula poi niente numero legale

Gela. Due debiti fuori bilancio, approvati con undici sì, ma anche il piano d’azione per l’energia sostenibile. Dopo il giuramento del neo consigliere comunale Giuseppe Caruso, esponente di Fratelli d’Italia, l’aula ha retto per dare seguito ai due debiti all’ordine del giorno, che sono passati sostanzialmente con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. L’ok, questa volta quasi unanime, con 18 voti favorevoli e un solo astenuto, ha dato il via libera al piano d’azione per l’energia sostenibile, uno strumento previsto dalle norme europee e che consente di accedere a finanziamenti per progetti innovativi.