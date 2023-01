Passa l’atto sulle cartelle esattoriali: opposizione rientra in aula e pro-Greco votano sì

Gela. L’atto portato in aula consiliare dall’amministrazione comunale, alla fine, è stato approvato. Il numero legale era venuto meno ma l’opposizione, che compatta aveva lasciato l’aula, è rientrata alla seconda chiamata del presidente Salvatore Sammito. C’è stato il voto favorevole al diniego dello stralcio di sanzioni e interessi di mora per le cartelle esattoriali fino a mille euro. Di fatto, Palazzo di Città non rinuncia ad introitarli ma i contribuenti avranno comunque la possibilità di provvedere alla rottamazione. L’assessore Faraci, solo per l’Imu, ha indicato un ammontare superiore al milione di euro per le casse del municipio. Sono entrate solo potenziali ma che con l’attuale situazione finanziaria del municipio l’amministrazione non intende sottovalutare.