Passa piano costruttivo a Piano Nocera, dopo nove anni sì a convenzione

Gela. Il piano costruttivo, con otto villette residenziali, è localizzato in contrada Piano Nocera, su terreni di proprietà della cooperativa che lo realizzerà. La giunta ha autorizzato il progetto della coop “Casabella”. La procedura, che ha trovato il sì dell’amministrazione comunale, prese il via nove anni fa e nel tempo ha ottenuto tutti i pareri necessari, compresi quelli della Regione. Inizialmente, erano previsti dodici immobili da costruire, ridotti poi ad otto. Il progetto si estende lungo un’area di circa 9 mila metri quadrati. Con l’approvazione, la giunta ha detto sì anche alla convenzione che lega l’ente alla cooperativa, che tra le altre cose si impegna alla cessione in favore dell’ente delle opere di urbanizzazione. Gli immobili verranno realizzati su un’area classificata, in base al Prg, di “espansione urbana residenziale pubblica o convenzionata”. Anche gli uffici tecnici del municipio hanno concluso gli accertamenti, rilasciando le autorizzazioni. La proposta è stata inoltrata alla giunta direttamente dal settore urbanistica.