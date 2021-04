Passa regolamento canone unico, sì aula: possibile monotematico su emergenza Covid

Domani, invece, è in programma una conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. C’è chi vuole ottenere chiarimenti sulla vicenda delle scuole e dell’emergenza Covid, che stanno creando fibrillazioni non da poco in maggioranza. “Credo che soprattutto l’Asp – dice il consigliere comunale del Movimento cinquestelle Virginia Faruggia – debba spiegare alla città e al consiglio. Chiederò la convocazione di una seduta monotematica”. Una linea che anche il presidente del consiglio Sammito sta seguendo, visto che nel fine settimana appena trascorso ha contestato la disorganizzazione e le lunghe code per i vaccini, spiegando che ai consiglieri proporrà una seduta monotematica, con un confronto in aula, in presenza dei manager dell’azienda sanitaria.