Passaggi amministrativi delicati e liste per le provinciali: strategie al vaglio del sindaco e degli alleati

Gela. Domani sera, il consiglio comunale si troverà ad affrontare variazioni di bilancio molto importanti, comprese quelle per i fondi degli eventi (trecentomila euro) e per gli interventi nello stadio “Presti”, attraverso stanziamenti Pnrr. Ci sono poi le somme necessarie alle manutenzioni viarie e dell’illuminazione pubblica nella zona industriale, oltre al provvedimento essenziale per andare avanti con la gara pluriennale del nuovo servizio di trasporto pubblico. Una conferma di come le priorità amministrative non manchino affatto, sempre nell’attesa del bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco Di Stefano non perde d’occhio questi passaggi dirimenti ma, come abbiamo riferito, si trova pure a gestire la strategia per le provinciali di secondo livello. Nonostante qualche dubbio ancora rimanga, sembra comunque che la scadenza di fine aprile per le urne verrà confermata. Ieri, il primo cittadino ha incontrato, piuttosto informalmente, i gruppi che lo sostengono all’assise civica, Pd, M5s e “Una Buona Idea”. Altre riunioni dovrebbero tenersi sempre in settimana. Il campo più largo, cercando di coinvolgere una vasta area civica, passa comunque dalla strutturazione delle liste. Non si esclude che quelle a supporto di Di Stefano, per ora unico candidato ufficiale alla presidenza della Provincia, possano essere due. In una lista dovrebbero confluire consiglieri di chiara ispirazione progressista e pure i civici già in movimenti ufficiali. Nella seconda, invece, potrebbero finire esponenti che decideranno di supportare il “modello Provincia”, anche se magari senza riferimenti di partito o in vere e proprie liste civiche.