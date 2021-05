Passaggio a livello via Butera, ancora disagi e pericoli: sistema spesso in tilt

Gela. Il sistema ferroviario di via Butera è troppo spesso malfunzionante e anche questa mattina gli automobilisti in transito si sono accorti di alcune sbarre alzate e di altre invece rimaste abbassate, ma senza che fosse in programma il passaggio di un treno. Più volte, anche negli ultimi tempi, il sistema elettronico è andato in tilt, lasciando alzate le sbarre, anche durante la fase di transito del treno.