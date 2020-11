Passaggio di consegne all’Ato rifiuti, ieri Lucisano è subentrato a Panebianco

Gela. Ieri mattina, ha ufficialmente preso il testimone dall’avvocato Giuseppe Panebianco, negli uffici dell’Ato rifiuti Cl2. Si è insediato Giuseppe Lucisano, scelto dall’assemblea dei sindaci, non senza contese interne. La sua nomina è stata sostenuta fin dall’inizio dal sindaco Lucio Greco e ha incassato anche il voto del primo cittadino di Butera, l’attuale presidente della Srr4 Filippo Balbo. Lucisano, da circa un anno guida l’Ipab “Aldisio” e ora dovrà condurre l’Ato rifiuti in liquidazione, ancora oggi al centro di tante attenzioni istituzionali e non solo. Il passaggio di consegne di ieri è servito a prendere un primo contatto con le strutture dell’Ato a Brucazzi e con i tecnici che lo coadiuveranno, anche se ormai l’ambito è destinato alla definitiva liquidazione. Lucisano ha battuto la concorrenza del commercialista Salvatore Sauna, che è riuscito comunque ad avere l’appoggio di buona parte dei sindaci dell’assemblea, anche se il voto di Greco è stato decisivo, dato il peso che il Comune di Gela ha negli equilibri dell’ente. Non è da escludere che il neo commissario liquidatore dell’Ato a breve convochi una prima assemblea, probabilmente per fare il punto della situazione.