Passano mozioni M5s e Lega: Udc lascia subito l’aula, “gelo” con Greco

Nel corso della seduta, sono state approvate le due mozioni proposte dal consigliere del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia. La grillina ha voluto impegnare l’amministrazione comunale, anzitutto su un piano complessivo per implementare la percentuale delle sterilizzazioni canine. I branchi di randagi sono ancora un problema, in diverse zone della città, come testimoniato dal consigliere di Fratelli d’Italia Sandra Bennici, che ha raccontato di essersi trovata ai cani, nella zona delle mura Timoleontee. Per il consigliere Farruggia, sono possibili misure di supporto anche per proprietari che non abbiano le necessarie risorse economiche per provvedere alla sterilizzazione dei loro cani. L’aula ha detto sì. Il voto favorevole è arrivato anche per la mozione, sempre della grillina Farruggia, che invece prevede la messa in sicurezza di alcune arterie viarie della città, che negli anni si sono dimostrate molto pericolose, con una percentuale assai elevata di incidenti, spesso con feriti. Con la mozione, si indicano soluzioni che vadano a ridurre la velocità, anche senza dossi artificiali. Il sì dell’aula è stato pronunciato, infine, sulla mozione del leghista Emanuele Alabiso, che ha chiesto una manutenzione generale dell’impianto sportivo “Mattei” di Macchitella, anche con la collocazione di una mini tribuna modulare, così da ospitare in maniera adeguata il pubblico.