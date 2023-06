Passerelle per disabili, in Comune non si trovano i soldi versati dalla Regione

I soldi sarebbero nelle casse comunali già da qualche mese ma nessuno lo sapeva, e così nonostante un progetto già presentato ed approvato, 60mila euro già versati dalle Regione nelle casse comunali e altri 40mila euro pronti per essere accreditati, la realizzazione degli accessi in spiaggia per le persone con disabilità rischiava anche quest’anno di finire insabbiata in qualche cassetto di Palazzo di Città, con i fondi lasciati lì tra le pieghe del bilancio senza essere utilizzati per ciò per cui erano destinati.

Grazie alla nostra segnalazione però sembra che qualcosa si sia mosso e questa mattina il dirigente del settore Lavori Pubblici si è messo in contatto con gli uffici della Ragioneria Comunale per chiedere l’accredito dei fondi al settore in modo tale da affidare i lavori per la realizzazione delle passerelle nel più breve tempo possibile.

Al momento però sembrerebbe che questi fondi non si riescano a trovare. Mancherebbe il provvedimento di accreditamento che invece dalla Regione dicono di aver già trasmesso per il 60% della somma prevista.

Un corto circuito tra settori, come purtroppo spesso accade in un Comune con i dirigenti ridotti all’osso e con pochissimo personale negli uffici, che al momento sta creando un’impasse tra i settori e che stavolta rischia di colpire i soggetti più fragili, negando anche quest’anno a tanti cittadini in carrozzella di poter usufruire dei 24 chilometri di litorale.