Passerelle per gli accessi al mare, il sindaco al lavoro insieme ai cittadini

Gela. In tempi di ristrettezze finanziarie e disagi, il sindaco si mette a disposizione per collocare le passerelle a mare. E’ successo oggi, in uno degli accessi. Insieme ai cittadini, Di Stefano ha personalmente curato la posa di una delle passarelle per l’accesso, soprattutto destinata ai diversamente abili e a chi ha maggiore difficoltà nel muoversi.