Passi verso il nuovo contratto Ghelas, forse a marzo: Filcams-Cgil, “c’è uno spiraglio”

Gela. Il nuovo contratto della Ghelas multiservizi verso la fase finale. Potrebbe vedere la luce a marzo, almeno così è stato spiegato oggi nel corso di un tavolo richiesto dalla Filcams-Cgil, attraverso il segretario Nuccio Corallo. Le attività vanno avanti da mesi. La proroga tecnica in essere si avvicina alla scadenza. Il sindaco Di Stefano e il manager della multiservizi Siragusa hanno ribadito che tutti i passaggi sono stati man mano osservati. Dagli uffici Ghelas sono partiti gli atti preliminari per il contratto e il nuovo piano industriale. L’idea prevalente è il rilancio di un’azienda che necessita comunque di più personale e di una razionalizzazione dei servizi. Il sindaco Di Stefano si è affidato all’avvocato Harald Bonura, per finalizzare il contratto pluriennale. Sarà lo strumento in grado di dare maggiore prospettiva, attraverso una programmazione ad ampio raggio. E’ in atto un vaglio della congruità dei costi dei servizi, che saranno forniti da Ghelas. Al contempo, l’azienda vanta crediti consistenti nel rapporto con Palazzo di Città.