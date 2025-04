Passio Christi: storia, tradizione e fede nella rappresentazione della passione a Butera

La Passio Christi di Butera è più di una semplice rievocazione storica: è un momento di raccoglimento e riflessione, in cui la comunità rinnova la propria fede attraverso il linguaggio universale del teatro. Ogni anno, centinaia di persone tra attori, figuranti e volontari contribuiscono alla realizzazione di questo evento, che non smette mai di emozionare e di lasciare un segno profondo in chi vi assiste. Mentre le voci dei Lamentatori si levano nella notte e le note della banda musicale accompagnano il cammino della Passione, Butera si trasforma in un luogo fuori dal tempo, dove il dolore della crocifissione e la speranza della resurrezione si fondono in un’unica, potente esperienza di fede.