Patentino digitale: al liceo Tred parte la seconda tappa del percorso Corecom Sicilia

Gela. La seconda tappa del progetto Patentino Digitale, l’iniziativa promossa dal Corecom Sicilia per educare i giovani all’uso responsabile della rete e dei social media, approda al Liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale “Elio Vittorini” di Gela (CL), dove ventiquattro studenti saranno coinvolti in un ciclo di incontri mirati alla consapevolezza digitale.

Il corso, strutturato in sette incontri da due ore ciascuno, per un totale di 14 ore di formazione, prevede lezioni in presenza e in videocollegamento. Tra le tematiche affrontate: web reputation, algoritmi delle piattaforme digitali, lotta alla disinformazione e all’hate speech, contrasto al cyberbullismo.

Il primo incontro è ha visto la partecipazione della Dirigente scolastica Serafina Ciotta, del presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia e del commissario del Comitato Aldo Mantineo, coordinatore del progetto. “Noi adulti abbiamo il dovere di accompagnare i ragazzi nel mondo digitale, fornendo loro gli strumenti giusti per muoversi con responsabilità. Anche se nativi digitali, non sempre hanno piena consapevolezza dei rischi e delle opportunità della rete. Il Patentino Digitale vuole essere una bussola per aiutarli a orientarsi in questo ambiente complesso” ha dichiarato Mantineo.

Il percorso si concluderà martedì 1° aprile, dopo una serie di lezioni tenute da docenti, esperti informatici, avvocati, educatori digitali, giornalisti e investigatori.

L’obiettivo del progetto è offrire ai ragazzi strumenti concreti per navigare in rete con maggiore sicurezza e consapevolezza.