Patrimoni sottratti ad anziani soli, niente sorveglianza speciale a donna coinvolta: ha patteggiato

Gela. Era ritenuta una delle presunte menti di un gruppo che, in città, avrebbe sottratto interi patrimoni ad anziani soli e in difficoltà. Alle vittime sarebbero state affiancate badanti scelte direttamente dal gruppo, spesso donne dell’est Europa. Anche la cinquantenne Elena Ciubatoru venne arrestata nel corso del blitz “San Giuseppe”. Per lei, difesa dall’avvocato Giuseppe D’Alessandro, la condanna è definitiva. Ha patteggiato al di sotto dei due anni di reclusione, con pena sospesa. Una decisione che ha fatto venire meno anche la sorveglianza speciale, proposta nei suoi confronti. La difesa ha fatto leva sul patteggiamento per respingere la richiesta di sorveglianza speciale. Gli altri presunti complici, sia gelesi che romeni, sono invece a processo per gli stessi fatti e ne devono rispondere davanti al collegio penale del tribunale.