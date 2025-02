“Patto con il sindaco rispettato”, Franzone: “Le scelte di De Luca? Non cambia nulla”

Il sindaco di Taormina e deputato regionale, lo scorso anno in campagna elettorale per le amministrative, è stato in città a sostegno di Di Stefano e della coalizione. Franzone e i suoi sostenitori hanno aderito successivamente a “Sud chiama nord”, che si appresta a una transizione regionale, con De Luca che si metterà alla testa di una nuova entità senza voltare le spalle a chi lo supporta. Franzone disse sì al “modello Gela”, fissando traguardi programmatici considerati irrinunciabili: sanità, superamento della crisi idrica e passaggio alla Città metropolitana di Catania. Il rapporto politico e istituzionale con il primo cittadino non è mai stato messo in discussione. Non vacilla neanche in una fase di riassetto della giunta. “Non ci saranno cambiamenti generali – conclude l’assessore – sono scelte che competono al sindaco. Noi continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Ci interessano la città e un miglioramento netto delle condizioni dei servizi e non solo”.