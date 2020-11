“Patto per il Sud”, monitoraggio progetti: Collura, “atto di indirizzo per cinque gare”

Gela. L’accelerazione verso nuove gare per l’affidamento dei lavori dei progetti del “Patto per il Sud” è sintetizzata in un atto di indirizzo che a breve dovrebbe essere valutato dalla giunta. C’è la firma del neo dirigente del settore lavori pubblici Antonino Collura, che l’ha voluto per riprendere le fila di procedure, già molto complesse e spesso al centro del rischio definanziamento, adombrato anche nel recente passato dalla Regione. Nell’atto, dopo un primo monitoraggio, si dà priorità agli iter dei lavori di via Ventura, del piazzale Suor Teresa Valsè a Macchitella, del complesso di San Sebastiano, di via Tevere e della progettazione definitiva di diversi alloggi popolari (che era in carico all’urbanistica). “Ho predisposto l’atto di indirizzo che trasmetterò alla giunta – dice Collura – si tratta di lavori già finanziati e spero che entro fine mese si possa andare in gara. Voglio essere fiducioso”. Per diverso tempo, a Palazzo di Città hanno tentato di recuperare i ritardi, segnalati anche dalla Regione. “Ho proposto all’amministrazione comunale di dare priorità massima a queste procedure – aggiunge il dirigente – peraltro, dobbiamo anche adeguarci ad una normativa sugli appalti che cambia con facilità e gli ultimi aggiornamenti risalgono ad agosto. Abbiamo attivato la piattaforma Asmel e possiamo affidare gare dal valore inferiore ad un milione di euro con procedure negoziate aperte a dieci o quindici operatori del settore. Tutto sarà trasparente e tracciato”. Probabilmente, la scelta di Greco, che ha voluto espressamente affidare il settore lavori pubblici a Collura, si può leggere in questa ottica. I problemi non mancano e non sono stati del tutto superati, a cominciare da una dotazione di personale piuttosto ridotta, compresa quella dei rup. Servirebbero risorse finanziarie, che allo stato non ci sono. Intanto, Collura (che sta collaborando con l’assessore Ivan Liardi) ha voluto chiudere un primo monitoraggio dei progetti e attende che si possa arrivare alle gare. E’ in programma una conferenza di servizi su altri due progetti che sembravano correre lungo il crinale del definanziamento. “Sui progetti per lo svincolo di Roccazzelle e per il lungomare – conferma – terremo una conferenza di servizi, nel tentativo di ottenere tutti i pareri necessari”.