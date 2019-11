Patto per il sud, Turano e Falcone si smentiscono a vicenda: Giudice, “ma ci prendono in giro?”

Gela. I fondi del Patto per il Sud si perderanno…anzi, no. Due versioni diametralmente opposte che arrivano però dallo stesso governo regionale. L’assessore alle attività produttive Mimmo Turano, che ha materialmente firmato il provvedimento di definanziamento da 33 milioni di euro, ha addirittura spiegato che a rischio ci sono pure i lavori già finanziati, senza possibilità alcuna di recuperare quelli appena tagliati. Servono progetti esecutivi e in Comune dovranno fare presto a chiudere le procedure per le opere coperte dai finanziamenti regionali, altrimenti potrebbero saltare pure quelle. Il “collega” di giunta di Turano, l’assessore forzista alle infrastrutture Marco Falcone, invece, la versione la presenta in modo differente. Affiancato dal sindaco Lucio Greco, dopo l’ennesimo incontro palermitano, ha acceso la “fiamma” della speranza. Forse, si recuperano, ovviamente presentando progetti esecutivi, che allo stato non ci sono. Un governo regionale “bifronte” che il consigliere comunale Paola Giudice ritiene specchio dei tempi, politici. “Due governi regionali per una sola Regione, la Sicilia. E non è l’effetto dello Statuto speciale ma sono limiti dei partiti e della politica. Abbiamo una sfilza di deputati di maggioranza e opposizione eletti in provincia di Caltanissetta che dovrebbero svolgere il ruolo di controllo, quindi di “sentinelle”, per seguire tutti gli iter che agevolano le finanze a favore del Comune – dice – come è possibile che sulla vicenda dei finanziamenti del Patto per il Sud due assessori ,nelle stesse ore, dichiarano cose opposte. Turano, assessore alle attività produttive, spiega che non è più possibile riprendere i finanziamenti perché il Comune è stato in silenzio rispetto a ispezioni e solleciti e addirittura ha dichiarato la non cantierabilità. Falcone, assessore alle infrastrutture, ha detto invece che non si perderà un euro”.