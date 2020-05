“Patto per il Sud”, verifica progetti: commissione convoca assessore e dirigente

Gela. Su tutto ciò che ruota intorno al “Patto per il Sud”, già segnato dal pesante definanziamento dei 33 milioni di euro, serve fare chiarezza. Probabilmente, anche per questa ragione la commissione consiliare sviluppo economico ha deciso di convocare, per la prossima settimana, sia l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi sia il dirigente Emanuele Tuccio. Stanno seguendo tutte le procedure di progetti che dovrebbero trasformarsi in cantieri, molto importanti per la ripresa del tessuto economico locale. Avranno un confronto con il presidente della commissione Rosario Faraci, con il vice Luigi Di Dio e con gli altri componenti Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso. Giovedì, i vertici locali dell’Udc hanno avuto un incontro palermitano con l’assessore regionale Mimmo Turano, da mesi al centro della polemiche dopo il definanziamento. L’esponente della giunta Musumeci però ha spiegato che i soldi per i progetti ci sono e arriveranno dai ribassi d’asta delle gare bandite dall’assessorato delle infrastrutture. Una spiegazione che ha convinto poco alcuni pezzi di maggioranza. Il Pd è tornato a chiedere atti concreti a Turano, chiamando in causa anche l’Udc, altra anima dell’alleanza “arcobaleno” del sindaco Lucio Greco. Di recente, i tecnici del Comune hanno accertato l’assenza dell’adeguamento ai Criteri minimi ambientali in molti progetti del “Patto per il Sud”, già esecutivi. Dovrà essere un professionista esterno ad aggiornarli.