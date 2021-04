Patto per la città, Greco apre anche al Pd: “Governiamo insieme, basta ascia di guerra”

Gela. Il Pd deve decidere, o collabora oppure “ognuno per la propria strada”. Il sindaco Lucio Greco, che ieri ha incontrato il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, si rivolge anche ai dem. Da mesi, va avanti l’attesa per capire se il Pd vorrà ripartire con Greco, dopo il patto di due anni fa. Le aperture ci sono e nell’incontro della scorsa settimana, i democratici hanno posto l’accento “sul programma del 2019”, quello che ha portato alla vittoria delle amministrative. “I problemi dell’agricoltura e dell’industria, le vicende di Eni e quelle relative ai fondi delle compensazioni e del Patto per il Sud, così come la zona industriale e i mancati collegamenti con Vittoria e Catania – dice Greco – sono il frutto di decenni di indifferenza politica a livello regionale e la conseguenza di governi regionali inefficienti, tanto di destra quanto di sinistra. Non possono, di certo, essere addebitati a questa amministrazione, anzi. Siragusa sa bene che questa città per oltre venti anni è stata amministrata dal centrosinistra, per cui, se ci sono responsabilità su questi temi, non possono che ricadere su altri. In ogni caso, al di là dell’inutile ricerca delle colpe, credo sia arrivato il momento di fermarci tutti e di affrontare i veri problemi del territorio, in modo serio e unitario, senza scadere nella demagogia. Se il Pd vuole collaborare, ripartendo dal programma originario, bene, altrimenti ognuno andrà avanti per la propria strada, assumendosi le conseguenze dei propri comportamenti e delle decisioni”.