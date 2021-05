“Patto Sud”, assegnati lavori per via Martinica e aree limitrofe: iter durato 4 anni

Gela. Nella zona di via Martinica e lungo le strade adiacenti, ad Albani Roccella, le opere di urbanizzazione sono attese da anni, in un’area della città sottoposta ad un rapido processo di edificazione, ma senza veri servizi, neppure primari. Dopo quattro anni dall’inizio dell’iter e con una procedura di gara che ha risentito di lunghe verifiche sulle aziende partecipanti, sono stati assegnati i lavori dello “stralcio funzionale di via Martinica e traverse”, per un totale, da capitolato, di oltre 1 milione di euro. I tecnici dell’Urega di Caltanissetta hanno individuato l’offerta dell’azienda Soter di Maletto, nel catanese, che ha ottenuto l’aggiudicazione per un totale di circa 810 mila euro. La procedura era stata chiusa nel dicembre dello scorso anno, ma sono serviti ulteriori accertamenti sui giustificativi dell’offerta, che hanno poi superato il vaglio dei tecnici. L’aggiudicazione è stata firmata dal dirigente del settore lavori pubblici Antonino Collura, che insieme all’assessore Ivan Liardi sta seguendo tutte le procedure coperte con i finanziamenti del Patto per il Sud, compresi proprio i lavori di via Martinica.